В Николаевском национальном аграрном университете рассказали почему в высших учебных заведениях Украины выросла стоимость учебы и как это связано с качеством подготовки студентов.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

В университете отмечают, что в 2020 году Кабинет Министров Украины принял Постановление «Некоторые вопросы внедрения индикативной себестоимости» и утвердил «Порядок формирования минимального размера платы за обучение для получения высшего образования на основе индикативной себестоимости». Согласно им, стоимость обучения на некоторых специальностях повысилась до 20 тысяч гривен за год. Расчет стоимости напрямую зависит от качества предоставления образовательных услуг. Соответственно, чем качественнее университетом осуществляется подготовка - тем выше стоимость подготовки студентов.

Такие повышения затронули и учебные заведения Николаевщины. Представители информационно-консультационного центра Николаевского национального аграрного университета дали разъяснения по этому вопросу.

При определении цены за обучение руководствовались показателями:

— научной деятельности, в которую входят расходы на научные исследования из расчета на одного преподавателя это составляет 19504 гриввен в год, для сравнения в других учебных заведениях Николаева она колеблется от 0 гривен до 4284 гривен; количество победителей в Международных и Всеукраинских конкурсах и олимпиадах — 97 за 2019 год (1 место среди аграрных и 6 место среди всех университетов Украины), за 2020 год — 82, хотя олимпиады еще продолжаются, поэтому эта цифра не окончательная; разработка и реализация стартап проектов которые внедряются в производство и бизнес, ежегодно реализовываются 10-15 проектов.

— международной деятельности - студенты именно аграрного университета проходят стажировку и производственную практику в иностранных учреждениях системы высшего образования и ведущих предприятиях мира, ежегодно более 350 студентов. Это дает возможность студентам Николаевского национального аграрного университета улучшить свою теоретические знания на практике и реализовывать полученный опыт по возвращению.

— качеством подготовки студентов и практической составляющей при получении образования — студенты получают профессиональные компетенции на занятиях и в условиях производства, а также с привлечением специалистов производственников. В процессе обучения все студенты проходят практическую подготовку и стажировку на базе предприятий, учреждений и организаций, получить соответствующие профессиональные компетентности, что позволяет быстрее адаптироваться на рабочем месте. В Университете практикуется дуальное обучение (работа и учеба), что способствует повышению уровня практической подготовки студентов, формирует и развивает в них профессиональные компетенции, способствует повышению эффективности процесса адаптации к профессиональной деятельности, обеспечивает равновесие между спросом и предложением специалистов на рынке труда. Ежегодно более 150 студентов Университета получают образование по такой форме обучения. Николаевским национальным аграрным университетом осуществляется направление выпускников на первое место работы, эта работа ведется абсолютно для всех выпускников, которые учились по государственному заказу и за средства физических и/или юридических лиц.

Николаевский национальный аграрный университет получает ежегодно места государственного заказа. За прошлый год Университет осуществил набор на 1207 мест на бюджет (по государственному заказу) по всем специальностям, в частности это единственное заведение высшего образования в Украине, которому уже второй год подряд выделили 85 мест регионального заказа за счет средств областного бюджета.

— Николаевский национальный аграрный университет - это мощное образовательное учреждение Юга Украины, осуществляет подготовку квалифицированных специалистов, которые востребованы на рынке труда. Университет четко выставляет приоритеты при подготовке студентов. На них, кстати, опираются и при расчете индикативной стоимости, которую определяет Министерство образование и науки Украины по реальным показателям о которых шла речь выше. Ведь показатель деятельности университета отмечен в рейтинге ТОП-200 Украина, где ННАУ занимает 46 место в Украине, первое в Николаевской области и второе среди всех аграрных высших учебных заведений. Делайте вывод и выбирайте лучшее учебное заведение - Николаевский национальный аграрный университет, — отмечают в университете.

Напомним, в Николаевском национальном аграрном университете призывают выпускников школ поступать к ним на обучение.