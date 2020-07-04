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53% опрошенных украинцев считают, что экономический кризис осенью 2020 года может произойти из-за некомпетентности власти. А 32% считают, что причиной может стать коронавирус.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».
Кроме того, 6% считают, что причиной кризиса может стать война на Донбассе.
Также две трети респондентов заявили об ухудшении экономического положения Украины за последние полгода. 30% считают, что оно не изменилось, а 9% — улучшилось.
Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных (50%). Зато 39% говорили об отсутствии изменений в их экономическом положении, 9% — увидели улучшения. В ближайшие шесть месяцев около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% — отсутствие изменений, 17% — улучшение.
Опрос провели в течение 24-28 июня 2020 года. Опросили 2000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 2,2%.
Напомним, Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов украинцы отдали бы действующему президенту Владимиру Зеленскому. А на парламентских выборах первое место заняла бы действующая правящая партия «Слуга народа».
53% опрошенных украинцев считают, что экономический кризис осенью 2020 года может произойти из-за некомпетентности власти. А 32% считают, что причиной может стать коронавирус.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».
Кроме того, 6% считают, что причиной кризиса может стать война на Донбассе.
Также две трети респондентов заявили об ухудшении экономического положения Украины за последние полгода. 30% считают, что оно не изменилось, а 9% — улучшилось.
Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных (50%). Зато 39% говорили об отсутствии изменений в их экономическом положении, 9% — увидели улучшения. В ближайшие шесть месяцев около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% — отсутствие изменений, 17% — улучшение.
Опрос провели в течение 24-28 июня 2020 года. Опросили 2000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 2,2%.
Напомним, Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов украинцы отдали бы действующему президенту Владимиру Зеленскому. А на парламентских выборах первое место заняла бы действующая правящая партия «Слуга народа».