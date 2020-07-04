Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Кроме того, 6% считают, что причиной кризиса может стать война на Донбассе.

Также две трети респондентов заявили об ухудшении экономического положения Украины за последние полгода. 30% считают, что оно не изменилось, а 9% — улучшилось.

Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных (50%). Зато 39% говорили об отсутствии изменений в их экономическом положении, 9% — увидели улучшения. В ближайшие шесть месяцев около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% — отсутствие изменений, 17% — улучшение.

Опрос провели в течение 24-28 июня 2020 года. Опросили 2000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 — не более 2,2%.

Напомним, Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов украинцы отдали бы действующему президенту Владимиру Зеленскому. А на парламентских выборах первое место заняла бы действующая правящая партия «Слуга народа».