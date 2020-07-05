В Украине с воскресенья, 5 июля, разрешили ввоз для военнослужащих вакцины без регистрации и запретили вывоз донорской крови. Сегодня вступил в силу соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вчера документ был обнародован в издании «Голос Украины» и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон упростил действующую процедуру регистрации лекарств, которая предусматривает, что их можно зарегистрировать только после исчерпания срока патентной защиты оригинального препарата.

Документ предусматривает:

— разрешение ввоза вакцины для военнослужащих и гражданского персонала украинских миротворческих миссий за границей без регистрации;

— упрощение ввоза в Украину наркотических и психотропных лекарственных средств, в которых нуждаются тяжелобольные;

— запрет вывоза стратегического ресурса - донорской крови и ее компонентов.

Подчеркнем, вывоз разрешается в случае, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется уголовная ответственность за управление транспортом в нетрезвом состоянии.