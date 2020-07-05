В доме по адресу 6 Слободская, 5 из-за текущей крыши затопленными оказались два этажа.

О проблеме на своей странице в Facebook написал Иван Крепец.

Он винит управляющую компанию «Центральный-1», которой относится указанный дом, в некачественном ремонте крыши. Два года назад он столкнулся с аналогичной проблемой, тогда ему пришлось делать ремонт в квартире за свой счет.

— А суть в том, что у своей бабушки я уже делал ремонт за свой счет после протекшей крыши. И теперь это спустя 2 года произошло повторно по вине вашей компании! В этом вопросе я буду искать справедливости и тех, кто будет отвечать. И в первую очередь настаиваю на проведении проверки состояния крыши, которая протекает по все стыкам! На этот раз на стыке несущей стены возле балкона потек был настолько сильным что прошло с 9-го на 8 этаж! Переклеенные обои вновь стали желтыми! Так же пострадал балкон, — написал Иван Крепец.

Мужчина также раскритиковал компанию за отсутствие нормальной коммуникации с клиентами.

— Еще мне нравится, как вы прячетесь от людей сделав максимально трудно доступной коммуникацию с вами и вашей компанией! Отсутствие нормального сервиса и полное наплевательское отношение к состоянию закрепленных за вашей организацией объектов! — написал Иван Крепец.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Центральный - 1» было зарегистрировано в 2007 году в Николаеве, на улице Шнеерсона 4/4. Учредителями предприятия является николаевский бизнесмен Алексей Пелипас, его супруга Татьяна Глонза и его бизнес-партнер Владислав Чайка. ООО Центральный - 1 предоставляет широкий спектр услуг, среди которых: штукатурные работы, работы по покрытию полов и облицовке стен, малярные и стекольные работы, прочие отделочные работы, кровельные работы, комплексное обслуживание объектов (основной), прочие виды услуг по уборке, деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование, прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории, неспециализированная оптовая торговля.

Напомним, администрация Ингульского района 3 февраля заключила договор на ручную уборку улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта от грязи, листьев, снега и гололеда и на посыпку песком за 3 миллиона 393 тысячи 13 гривен с предприятием «Центральный 1». Работы будут проводится до октября 2020 года.