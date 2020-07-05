Украицев, которые с вечера 4 июля находится в полицейском участке в аэропорту Афин после того, как их не пустили на территорию страны, вернут домой ближайшим рейсом «после решения всех вопросов».

Об этом в комментарии hromadske рассказала заместительница начальника управления консульского обеспечения, начальница отдела защиты прав граждан и юридических лиц Украины за рубежом МИД Украины Елена Ялова.

По ее словам, сейчас ситуацию контролирует руководство МИД, Департамент консульской службы и посольство Украины в Греции.

— Сейчас нам известно, что 17 граждан Украины находятся на территории полицейского участка аэропорта и направлены соответствующие письма, чтобы обеспечить им надлежащие условия содержания в их вылета в Киев. Им разрешено передвигаться участком, покупать какие-то еще продукты в автоматах, находящихся на территории этого помещения. Делается все возможное, чтобы обеспечить наших граждан всем необходимым, предоставляется консульская правовая помощь и советы, — рассказала Елена Ялова.

По словам Яловой, сначала от украинцев в Афинах поступил звонок на горячую линию посольства Украины в Греции, а затем — МИД. Утром посетить пассажиров позволили консулу, которая обеспечила пассажиров средствами первой необходимости, водой и выясняла вопрос об обеспечении питанием совместно с авиалиниями.

По словам МИД, граждан отправили в полицейский участок, потому что в изоляторах, где их сначала разместили, были неблагоприятные условия, на которые украинцы жаловались.

— Их было перемещено просто ввиду того, что всю ночь они могли провести на стульях и в том помещении, где их сначала разместили, вообще не было условий. А учитывая то, что долгое время они должны там находиться, их перевезли в этот участок, который находится на территории аэропорта, куда перемещают всех граждан до момента их возвращения на родину, — пояснила Елена Ялова.

Почему украинцев, которым запрещен въезд в страны ЕС (среди которых Греция) выпустили из украинского аэропорта, в МИД комментировать отказались. Так же — и цель въезда пассажиров в Грецию, и причины, по которым граждане отказались подписывать разрешение на депортацию в Украину.

Как сообщалось, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.