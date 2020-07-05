Возвращение граждан Украины, которых не пропустили через границу в Греции, состоится в начале недели. Авиарейсы запланированы на 6 и 7 июля.

Об этом сообщает посольство Украины в Греции.

Украинцы вернутся домой обратными рейсами Киев-Афины авиакомпаний Wizzair (7 июля) и Ryanair (6 июля), которые их доставили в Грецию. По точному времени рейсов в посольстве ожидают подтверждения от авиакомпаний.

— Консулы сотрудничают с государственными структурами Греции для того, чтобы к гражданам Украины, отнесенных к категории «нежелательные», не применялась процедура депортации, — заявили в посольстве.

Кроме того, авиакомпании согласились обеспечить своих пассажиров питанием.

— К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию, — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Как сообщалось, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.