В Херсонской области откроют детский лагерь в тестовом режиме. Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24», передает РБК-Украина.

— Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Тернополе в детском саду №6 коронавирусом заболели пять воспитанников одной группы