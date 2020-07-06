Группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни через воздух.

Об этом пишет The New York Times.

— Всемирная организация здравоохранения давно считает, что коронавирус распространяется прежде всего большими дыхательными капельками, которые выпускают зараженные люди при кашле и чихании, эти частицы быстро падают на пол. В открытом письме к ВОЗ 239 ученых из 32 стран привели доказательства, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заражать людей и призывают организацию пересмотреть свои рекомендации, — говорится в сообщении.

Речь идет об аэрозольной передаче: в отличие от воздушно-капельной, в этом случае частицы вируса намного меньше, в воздухе они задерживаются дольше, чем капли, и способны преодолевать гораздо большие расстояния, чем «безопасные» полтора метра.

Авторы открытого письма отмечают, что ВОЗ опиралась на данные о распространении коронавирус в больницах, где условия гораздо более стерильные, чем в других закрытых помещениях. Поэтому среди главных путей распространения ВОЗ называет непосредственный контакт с источником вируса, а также воздушно-капельный путь, игнорируя аэрозольный.

По их мнению, новые свидетельства распространения вируса, как на мясокомбинате в Германии, свидетельствуют, что распространение воздушным путем является гораздо более серьезной угрозой, чем сейчас считает ВОЗ.

Текст обращения должен быть обнародован в течение следующей недели в медицинском издании.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения выразили надежду на производство сотен миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19 уже в 2020 году.