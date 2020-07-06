Граждане Украины, которых в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

Об этом сообщает Европейская правда.

В воскресенье к задержанным украинцам пустили консула, он передал им вещи первой необходимости — воду и средства гигиены. Кроме того, им предоставили матрасы, первую ночь они провели на пустых кроватях.

По информации пассажиров, компания Wizzair передала для своих 5 пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал. Украинцам также разрешали под наблюдением выйти в местный магазин для покупки еды.

Паспорта и чемоданы с вещами людям не вернули, вещи отдали только одной женщине которая путешествовала с двумя внуками.

Женщин и мужчин расселили по разным блокам, в женском блоке людей значительно больше. Кроме украинцев, среди задержанных также граждане Грузии, Албании, в воскресенье также были граждане Колумбии, но затем их забрали из этого изолятора. В субботу были задержаны две американки (гражданам США также запрещен въезд в Грецию), но в воскресенье их отправили обратным рейсом через Канаду.

В посольстве Украины в Греции сообщили, что возвращение наших граждан домой возможно только прямыми обратными рейсами Афины — Киев. По расписанию оба они должны состояться во вторник вечером, хотя была информация о том, что один из рейсов может улететь в понедельник. Условия возврата пока неизвестны; пассажиры, по их словам, пока не покупали билеты.

Напомним, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.