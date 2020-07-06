В Киеве комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила ресторанам, кафе и развлекательным заведениям продолжать обсуживание клиентов после 22 часов, однако с соблюдением всех санитарных норм.

Об этом сообщает ICTV.

– Сегодня комисcя по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов, - рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Также Кличко отметил, что временные ограничение в работе еще действуют для развлекательных заведений.

Ранее стало изветсно, что Кабмин продолжит карантин в Украине до 31 июля.