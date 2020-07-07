После снятия карантинных ограничений авиакомпания лоу-костер Ryanair восстановила регулярные рейсы из Италии в Украину.

Об этом сообщает сайт avianews.com.

— Ryanair 6 июля выполнил первый регулярный рейс из Италии в Украину, доставив пассажиров из Бергамо в аэропорт "Борисполь, — говорится в сообщении.

Кроме того, в планы компании также входят маршруты из Рима в Киев, из Болоньи во Львов, из Бергамо и Болоньи в Одессу, из Бергамо в Харьков.

В ближайшие дни Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений, по которым планирует выполнять 28 рейсов в неделю.

Напомним, 15 июня, в Украине восстанавили международное авиасообщение после ограничений из-за пандемии коронавируса.