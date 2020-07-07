Украинцы, которым 4 июля было отказано во въезде в Грецию, провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин. Об этом пишет пишет «Европейская правда».

На данный момент там находятся 16 украинцев, в том числе двое детей. В понедельник одной из задержанных украинок разрешили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение, как для студентки. Первоначально она направлялась транзитом во Францию на учебу.

Остальные граждане Украины остаются в так называемом «накопителе» для нелегальных мигрантов. Они по-прежнему отдельно находятся в мужском и женском блоках.

Вчера вечером им озвучили, что во вторник запланированы рейсы Ryanair и Wizz Air в Киев. Этими компаниями прилетели украинцы в Афины и ими должны возвращаться.

Впрочем, по состоянию на утро вторника неизвестно, есть ли договоренность о том, что компании заберут украинцев. Билеты они не покупали.