Гражданке Украины, которая была среди задержанных украинцев в аэропорту Афин, разрешили въезд в Грецию.

Об этом Европейской правде сообщили в посольстве Украины в Греции.

– На основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката получено разрешение на въезд в Грецию, в качестве исключения для студента, киевлянке Анне Левковской. Левковская на законных основаниях въехала в Грецию. Сейчас с представителем французской полиции в Греции выясняется вопрос о наличии оснований для дальнейшего путешествия Левковской во Францию. Ведется работа консула в отношении других граждан Украины, - ответили в дипучреждении.

Напомним, в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Уже вторую ночь они проводят в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

В воскресенье к задержанным украинцам пустили консула, он передал им вещи первой необходимости - воду и средства гигиены. Кроме того, им предоставили матрасы, первую ночь они провели на пустых кроватях.

Как известно, возвращение граждан Украины, которых не пропустили через границу в Греции, состоится в начале недели. Авиарейсы запланированы на 6 и 7 июля.

Украинцы вернутся домой обратными рейсами Киев-Афины авиакомпаний Wizzair (7 июля) и Ryanair (6 июля), которые их доставили в Грецию. По точному времени рейсов в посольстве ожидают подтверждения от авиакомпаний.