Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 июля, отвечая на вопрос о том, насколько Украина обеспечена ПЦР и ИФА-тестами на случай второй волны эпидемии коронавируса.

— Уровень обеспеченности нашей страны ко второй волне эпидемии, и это касается не только лабораторных центров или наличия тест-систем, но и о готовности наших больниц, готовность наших врачей к таким вызовам, его даже нельзя сравнить с тем, что у нас было в начале марта, — отметил министр.

Он уверяет, что в Минздраве сейчас активно готовятся ко второй волне эпидемии.

— На сегодня все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тестов при полной нагрузке. Это тот уровень, который мы держим. Мы четко знаем, что если где-то возникает проблема, то мы очень быстро доставляем тест-системы, чтобы это никак не повлияло на наших граждан, — сказал Максим Степанов.

Напомним, 19 июня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.