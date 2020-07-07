Из-за высокой динамику заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения пока не может позволить футбольным фанатам посещать футбольные матчи.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 июля, комментируя призыв президента «Динамо» разрешить их фанатам присутствовать на матчах.

— Я с большим уважением отношусь к болельщикам футбола, потому что и сам являюсь болельщиком. Мое желание вернуться к обычной жизни — с проведением обычных футбольных матчей, с фанатами на трибунах, с заполненными стадионами, почувствовать эту энергетику — очень большое. Но здоровье и жизнь наших граждан (важнее - прим.), и эпидситуация, которая сегодня есть, не позволяет это сделать прямо сейчас, — сказал Максим Степанов.