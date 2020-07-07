Жители многоквартирного дома в Одессе залили бетоном «дополнительный выход» из подвала дома — памятника архитектуры на Греческой, 31.

Об этом сообщил местный активист Демьян Ганул в Facebook.

Выход пробили рабочие во время расширения подвала компанией, связанной с депутатом Одесского горсовета от партии мэра «Доверяй делам» Александром Иваницким.

Отмечается, что работы ведутся без разрешительных документов. Жители этого и соседнего домов опасаются, что дом рухнет, так как в стенах уже появились трещины.

По его словам, залить появившуюся у себя во дворе яму бетоном решили сами жители домов.

— Там планировали запасной выход из подвала, который расширяют в соседнем 33-м номере. А жители, которые живут в соседнем доме, против, — рассказал общественник.

Он добавил, что у дома-памятника архитектуры много проблем и есть угроза обрушения. Причем застройщик расширил подвал не только под домом на Греческой, 33, но уже захватил территорию соседнего дома (Греческая, 31).

Стоит отметить, что дом-памятник на Греческой, 33 был построен еще в 1840-42 годах. Его архитектором был знаменитый Георгий Торричелли, который в том числе проектировал Одесский горсовет и саму Думскую площадь. А сам дом был построен для семьи Скулич.

По имеющейся информации, представители застройщика планируют создать пиццерию в фасадном помещении.

Напомним, 18 мая в Одессе произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. В ГСЧС сообщили, что из дома вывели 8 жителей, иформация о жертвах и пострадавших уточняется.