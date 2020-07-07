Всемирная организация здравоохранения согласилась, что появляются новые доказательства распространения коронавируса через аэрозольные частички в воздухе, однако их нужно еще исследовать.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы говорим о возможности воздушной аэрозольной передачи как одном из способов передачи COVID-19, — сказала на брифинге Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по пандемии COVID-19.

Ранее организация заявляла, что вирус распространяется главным образом через маленькие капли из носа и рта зараженного человека, которые быстро опускаются на землю.

Технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций Бенедетта Аллегранци сказала, что появились свидетельства воздушной передачи коронавируса, но окончательные выводы делать рано.

— ...Нельзя исключать возможность воздушной передачи в общественных местах - особенно в очень специфических условиях, в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых условиях, — сказала Бенедетта Аллегранци. — Однако доказательства необходимо собирать и интерпретировать, и мы продолжаем делать это, — сказала представитель ВОЗ.

Изменение в оценке ВОЗ риска передачи может повлиять на ее нынешние рекомендации по соблюдению физического расстояния между людьми в 1 метр.

Напомним, группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни через воздух