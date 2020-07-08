Математическое моделирование показывает, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.

Об этом в интервью «BBC Украина» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На вопрос, может ли Украина стать новым эпицентром пандемии коронавируса в Европе, главный санврач отметил, что всегда есть такие опасения.

— Мы должны рассматривать и быть готовы к наиболее пессимистичным сценариям. Боимся ли мы? Боимся. Готовимся ли мы? Готовы. Но к стремительному росту количества случаев никто не будет готов, — подчеркнул Виктор Ляшко.

Ляшко пояснил, что стремительный рост новых случаев COVID-19 вызовет коллапс системы здравоохранения.

— Уверен, что летом такого не может произойти, поскольку исключены другие гриппоподобные заболевания. Но если будем пренебрегать карантином, то прогнозы будут непредсказуемы, — добавил Виктор Ляшко.

Отметим, по состоянию на утро 7 июля в Украине было официально зарегистрировано 49 607 случаев COVID-19. Выздоровели уже 22 193 украинца, а жертвами болезни стали 1283 человека.