Университет Вашингтона прогнозирует, что к ноябрю 2020 года число умерших от коронавируса нового типа COVID-19 в США превысит 208 255 человек.

Об этом сообщает CNN.

В свою очередь, Институт метрик здравоохранения прогнозирует, что если 95% населения будет носить маски в публичных местах, то количество умерших не превысит 163 тысячи.

Прогнозы составляются учитывая разные показатели смертности, ношения масок и соблюдения социального дистанцирования.

Согласно прогнозам, смертность от коронавируса в США может вновь начать расти в середине сентября-начале октября.

Согласно последним данным, в США общее число случаев заражения коронавирусом превысило три миллиона, умерли почти 133 тысячи.

Как сообщалось, математическое моделирование показывает, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. Министерство здравоохранения в среднем выявляет около 35% больных.