Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.

Как сообщает Европейская правда, это следует из появления Украины в «зеленом списке» на сайте Института общественного здоровья Черногории.

Теперь Украина перечислена в списке стран на сайте учреждения как «страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19».

Это подтверждает и посольство Украины в Черногории.

— Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в «зеленый список» стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по критериям Украины Черногория находися в «красном списке»: после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя «свободной от коронавируса», с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.

Напомним, по состоянию на 7 июля украинцам разрешили въезжать на территорию 23 стран.