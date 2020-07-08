В Украине не все области готовы к ослаблению карантина по причине несоответствия критериям для уменьшения противоэпидемических мероприятий.

Об указано на официальной странице Минздрава.

К ослаблению карантина не готовы Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Киевская, Черниговская, Харьковская, Донецкая области. Также стало известно, что Одесская и Черниговская области проводят недостаточно тестирований.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается область, в которой зафиксирован один из следующих признаков:

– загруженность мест в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

– среднее количество тестирований составляет менее 24 на 100 000 населения в течение последних семи дней;

– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

– показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Напомним, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» (с изменениями, внесенными Постановлением КМ от 17.06.2020 № 500), на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.