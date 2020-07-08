С первых 30 миллионов гривен, которые выделило правительство для преодоления последствий непогоды в Черновицкой области, 10 миллионов перечисляют пострадавшим людям. Остальные средства будут потрачены на подготовку проектно-сметной документации.
Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент Укринформа.
«На преодоление последствий непогоды правительство выделило нам 30 миллионов гривен. Как по-хозяйски использовать эти деньги? В первую очередь, нужно удовлетворить потребности людей, каждого, кто пострадал. Докладываю, что 10 миллионов гривен — это та сумма, которую дают людям. В каждом селе, подошли в каждый дом, составили акт, где дом нужен новый — 200 тысяч гривен, где нужно отремонтировать — 50 тысяч гривен. Эти деньги уже в районах, они перечислены и сейчас уже доходят людям», — сказал Сергей Осачук.
Остальные пойдут на подготовку проектно-сметной документации на восстановление разрушенных и поврежденных объектов.
«За оставшиеся 20 миллионов гривен мы делаем проектно-сметную документацию на все разрушенные дороги и мосты. Когда у нас будет документ, сколько нужно средств, тогда мы обращаемся к государству с просьбой выделить необходимые деньги», — добавил глава Черновицкой ОГА.
Ранее сообщалось, что Британия выделит 100 тысяч фунтов стерлингов для пострадавших от наводнения украинцев.
Напомним, Кабинет министров Украины выделил 754 миллиона гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.
С первых 30 миллионов гривен, которые выделило правительство для преодоления последствий непогоды в Черновицкой области, 10 миллионов перечисляют пострадавшим людям. Остальные средства будут потрачены на подготовку проектно-сметной документации.
Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент Укринформа.
«На преодоление последствий непогоды правительство выделило нам 30 миллионов гривен. Как по-хозяйски использовать эти деньги? В первую очередь, нужно удовлетворить потребности людей, каждого, кто пострадал. Докладываю, что 10 миллионов гривен — это та сумма, которую дают людям. В каждом селе, подошли в каждый дом, составили акт, где дом нужен новый — 200 тысяч гривен, где нужно отремонтировать — 50 тысяч гривен. Эти деньги уже в районах, они перечислены и сейчас уже доходят людям», — сказал Сергей Осачук.
Остальные пойдут на подготовку проектно-сметной документации на восстановление разрушенных и поврежденных объектов.
«За оставшиеся 20 миллионов гривен мы делаем проектно-сметную документацию на все разрушенные дороги и мосты. Когда у нас будет документ, сколько нужно средств, тогда мы обращаемся к государству с просьбой выделить необходимые деньги», — добавил глава Черновицкой ОГА.
Ранее сообщалось, что Британия выделит 100 тысяч фунтов стерлингов для пострадавших от наводнения украинцев.
Напомним, Кабинет министров Украины выделил 754 миллиона гривен для проведения мероприятий по ликвидации последствий подтоплений в западных областях.