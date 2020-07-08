С первых 30 миллионов гривен, которые выделило правительство для преодоления последствий непогоды в Черновицкой области, 10 миллионов перечисляют пострадавшим людям. Остальные средства будут потрачены на подготовку проектно-сметной документации.

Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент Укринформа.

«На преодоление последствий непогоды правительство выделило нам 30 миллионов гривен. Как по-хозяйски использовать эти деньги? В первую очередь, нужно удовлетворить потребности людей, каждого, кто пострадал. Докладываю, что 10 миллионов гривен — это та сумма, которую дают людям. В каждом селе, подошли в каждый дом, составили акт, где дом нужен новый — 200 тысяч гривен, где нужно отремонтировать — 50 тысяч гривен. Эти деньги уже в районах, они перечислены и сейчас уже доходят людям», — сказал Сергей Осачук.

Остальные пойдут на подготовку проектно-сметной документации на восстановление разрушенных и поврежденных объектов.

«За оставшиеся 20 миллионов гривен мы делаем проектно-сметную документацию на все разрушенные дороги и мосты. Когда у нас будет документ, сколько нужно средств, тогда мы обращаемся к государству с просьбой выделить необходимые деньги», — добавил глава Черновицкой ОГА.

Ранее сообщалось, что Британия выделит 100 тысяч фунтов стерлингов для пострадавших от наводнения украинцев.