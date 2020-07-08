Мельбурн, второй по величине город Австралии, повторно закрывают на жесткий карантин в ответ на вспышку заражения коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

7 июля в городе зарегистрировали 191 новый случай коронавируса за сутки – это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии. 8 июля показатель снизился до 134, но это все равно намного выше, чем цифры в остальной части страны.

Сообщается, что пяти миллионам жителей Мельбурна в течение шести недель будет запрещено покидать дом без весомых причин. Можно будет ходить на работу, в магазин за предметами первой необходимости и заниматься спортом.

Отмечается, что школы в основном вернутся к дистанционному обучению, а ресторанам будет разрешено выполнять заказы только на вынос. Магазины и парикмахерские продолжат работать.

В полиции города заявили, что по всему городу устанавливают «стальное кольцо» контрольно-пропускных пунктов для обеспечения соблюдения ограничительных мер.

На минувших выходных власти Мельбурна заблокировали около 3000 человек, живущих в девяти кварталах жилых комплексов после того, как было там обнаружено более 20 случаев заражения. После этого выявили еще несколько десятков заболевших COVID-19.

Жителям этих кварталов было приказано не выходить из дома ни при каких обстоятельствах в течение пяти дней.

Вчера закрыли границы штата Виктория, столицей которого является Мельбурн. Жесткий карантин введен в Мельбурне и северной области штата Митчелл Шир.

Полиция и войска размещены на пограничных переходах и патрулируют обширные границы с помощью беспилотников и других самолетов.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения согласилась, что появляются новые доказательства распространения коронавируса через аэрозольные частички в воздухе, однако их нужно еще исследовать.