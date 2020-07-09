В мире с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 12 миллионов 170 тысяч 570 человек, из них 7 миллионов 69 тысяч 283 пациента выздоровели и 551 тысяча 112 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 4,5 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer, который отслеживает актуальную информацию о пандемии COVID-19 в мире.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США. Там COVID-19 обнаружили у 3 миллионов 158 тысяч 932 человек. Из них 1 миллион 329 тысяч 679 пациентов уже выздоровели и 134 тысячи 862 — умерли.

На втором месте - Бразилия, где с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 1 миллиона 716 тысяч 196 человек. Из них от осложнений умерли более 68 тысячи, а более 1 мидллиона 100 тысяч — выздоровели.

Третьей по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире является Индия — 769 тысяч 052 подтвержденных случаев. С начала пандемии от коронавируса там умерли более 21 тысячи человек выздоровели — более 476 тысяч.

На четвертом месте по количеству инфицированных в мире - Россия, где COVID-19 подтвердили у 700 тысяч 792 человек: 10 тысяч 667 пациентов умерли, а более 472 тысяч — выздоровели.

На пятом месте — Перу. В общем так Коронавирусное заболевания обнаружили у 312 тысяч 911 человек. Из них более 11 тысяч умерли и 204 тысяч 748 человек выздоровели.

В Китае, откуда началась эпидемия, в общем коронавирус обнаружили у 83 тысяч 581 человека. Из них умерли от осложнений 4634 человека и выздоровели 78 тысячи 590 тысяч. Продолжают лечиться еще 357 человек.

Напомним, глобальное исследование выявило, что новая форма коронавируса обладает способностью быстрее распространяться, но в то же время не ухудшает состояние здоровья пациентов по сравнению с предыдущей версией вируса.