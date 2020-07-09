Во Франции 9 июня четверо активистов Greenpeace разместили на строительном кране возле Нотр-Дама баннер с призывом президента страны Эмманюэль Макрона к решению климатических проблем.

Об этом сообщает столичное издание La Parisien.

– С помощью этой акции активисты Greenpeace непосредственно обращаются к Эммануэлю Макрону, чтобы донести информацию о его бездействии относительно актуальных климатических проблем, - заявили представители этой природоохранной неправительственной организации, которая совместно с другими экологическими ассоциациями подала судебный иск против французского правительства.

На сайте столичного издания указывается, что утром четыре активиста залезли на строительный кран высотой 80 метров возле собора Нотр-Дам в Париже и разместили на нем гигантский баннер Greenpeace с надписью «Климат действует». Один из активистов, привязав себя альпинистским снаряжением к верхней балке крана, держал плакат «Макрон, климат, Нотр-Дам».

В официальном обращении Greenpeace упрекнул президента Франции в бездействии.

Напомним, что ранее около полусотни активистов Greenpeace ворвались на атомную электростанцию «Трикастен» на юге Франции и потребовали ее закрытия.