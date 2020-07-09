Производитель электромобилей Tesla приближается к 5 уровню автоматизации управления автомобилем, то есть человеку вообще не нужно будет вмешиваться в вождение.

Об этом заявил исполнительный директор компании Илон Маск, пишет hromadske.

Пятый уровень также предполагает отсутствие руля, педалей для ускорения и торможения. Машины с такой автоматизацией «будут показывать уровень опытного водителя».

Как говорят в компании Synopsys, занимающейся проектированием электроники, сейчас проводят несколько испытаний таких автомобилей, но пока они не доступны для покупателей.

— Я очень уверен, что «уровень 5» или аналогичная полная автономия будет достигнута, и это произойдет уже очень скоро, - сказал Илон Маск.

Он добавил, что ожидает уже в этом году иметь готовый базовый функционал для «уровня 5».

Производители машин и технологические компании, в частности Alphabet Inc., Waymo и Uber Technologies также инвестируют миллиарды долларов в развитие автономных автомобилей. Инсайдеры отрасли заявляли, что для совершенствования технологии и доверия покупателей нужно еще много времени.

В общем Сообщество автотранспортных инженеров согласовало шесть уровней автоматизации для беспилотных автомобилей.

Напомним, что американский производитель электромобилей Tesla обогнал японскую корпорацию Toyota по рыночной капитализации и стал самым дорогим автопроизводителем в мире.