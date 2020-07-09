Правительство Эстонии запретило авиакомпании WizzAir совершать рейсы между Таллинном и городами Украины. Запрет будет длиться по меньшей мере до 28 июля.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Расмус Рууда, пишет РБК-Украина.

Причиной такого решение называют высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Wizz Air планировал открыть маршруты во Львов и Харьков, однако это решение приостановлено.

Отметим, что согласно данным аэропорта Таллинна, рейсы между столицами Украины и Эстонии на сегодня выполняет только авиакомпания Wizz Air.

Напомним, что лоукостер «SkyUp» решил отказаться от полетов по трем из восьми внутренних маршрутов, которые анонсировал в конце июня.