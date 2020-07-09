На сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в учреждения образования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
«На сайте МОН заработал чат-бот, который станет вашим онлайн-помощником в вопросах вступительной кампании 2020. Консультации предоставляются специалистами оперативно, вопросы обрабатываются в максимально сжатые сроки», — говорится в сообщении.
Также в МОН напомнили, что кроме предоставления онлайн-помощи, специалисты МОН консультируют на бесплатной горячей линии по вопросам вступительной кампании и через другие средства связи.
График работы специалистов: пн-чт — 9:00 — 18:00, пт — 9:00 — 16:45.
Ранее сообщалось, что абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва.
До этого МОН обратилось к Министерству обороны с письмом, в котором попросило отсрочить призыв в армию для поступающих.
Напомним, в Украине выпускникам школ, которым уже исполнилось 18 лет, начали приходить повестки в военкомат. Связано это с тем, что из-за карантина вступительная кампания будет проходить с 1 по 22 августа, а весенний призыв по тем же причинам перенесли на май-июль.
На сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в учреждения образования.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
«На сайте МОН заработал чат-бот, который станет вашим онлайн-помощником в вопросах вступительной кампании 2020. Консультации предоставляются специалистами оперативно, вопросы обрабатываются в максимально сжатые сроки», — говорится в сообщении.
Также в МОН напомнили, что кроме предоставления онлайн-помощи, специалисты МОН консультируют на бесплатной горячей линии по вопросам вступительной кампании и через другие средства связи.
График работы специалистов: пн-чт — 9:00 — 18:00, пт — 9:00 — 16:45.
Ранее сообщалось, что абитуриентам-2020 разрешили взять отсрочку от призыва.
До этого МОН обратилось к Министерству обороны с письмом, в котором попросило отсрочить призыв в армию для поступающих.
Напомним, в Украине выпускникам школ, которым уже исполнилось 18 лет, начали приходить повестки в военкомат. Связано это с тем, что из-за карантина вступительная кампания будет проходить с 1 по 22 августа, а весенний призыв по тем же причинам перенесли на май-июль.