Минздрав совместно с Министерством образования и науки разрабатывает алгоритм обучения в школах с сентября. План планируют обнародовать в течение 7-10 дней.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Минздрав планирует совместить обучение в обычном режиме и дистанционное обучение.

— Мы хотим, чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения, пошли в школу, особенно 1 сентября дети, которые идут в первые классы, это для нас очень важно... Вместе с Министерством образования и науки мы разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Я думаю, в течение недели, максимум 10 дней, мы все это четко впишем и сразу же сообщим, как будут учиться наши дети в следующем учебном году, — сказал Максим Степанов.

Напомним, во время карантина, если он продолжится в новом учебном году, Министерство образования и науки может ввести смешанную форму обучения для школьников.