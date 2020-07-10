На судостроительном заводе «Океан» начался ремонт молдавского танкера-химовоз Millenial Spiirit.

Об этом сообщается на странице «Николаев - город корабелов» в Facebook.

В ходе ремонта будет выполнена зачистка, дефектация, восстановление и покраска внешней обшивки и замена трубопроводов и насосов. Уже через 10 дней судно вернется к работе.

— Качественное и быстрое выполнение ремонта на судостроительном заводе «Океан» позволяет уменьшить потери от простоя судна, — отмечается в сообщении.

Напомним, 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи — Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.