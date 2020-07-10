Полицейские американского города Ньюберг, штат Орегон, на днях арестовали двух людей, попавших в аварию на похищенных машинах.

Об этом пишет hromadske.

Как рассказали правоохранители, угонщики «встретились» совершенно случайно: полицейские гнались за 27-летним Рэнди Ли Купером, который бежал на угнанном Land Cruiser, пока не врезался в Buick Regal, проезжавший рядом. Оформляя задержания Купера, полицейские выяснили, что за рулем Buick Regal также была похитительница — 25-летняя Кристин Николь. Об исчезновении этого автомобиля владелец сообщил еще три недели назад.

Обоих участников ДТП арестовали: Купера — за похищение и сопротивление полиции, а Николь — за похищение и вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в Николаеве у студента из Китая угнали автомобиль Toyota Camry.