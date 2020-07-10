Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» опубликовала уточненную программу полетов на август и анонсировала запуск нового направления Киев-Неаполь.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе МАУ.

— МАУ предлагает своим клиентам уточненную программу полетов — внутренних и международных рейсов на август текущего года. В частности, план полетов основывается на предположении относительно свободного перемещения пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью, - говорится в сообщении.

В авиакомпании также рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления, что позволит постепенное возобновление транзитной модели работы авиакомпании.

Сообщается, что в августе МАУ планирует запустить новое направление «Киев — Неаполь».

Внутренние рейсы МАУ будет осуществляться по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE), Львов (LWO).

— В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев — в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В конце августа (с 20.08) — дополнительно и в четверг; вернуться из Одессы в Киев можно будет в понедельник, вторник, четверг и субботу, а в конце августа (с 20.08) — дополнительно в пятницу. «Киев — Львов — Киев» будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию «Киев — Львов» в пятницу и «Львов — Киев» в воскресенье, - информируют в авиакомпании.

В МАУ рассказали, что международные рейсы планируют осуществлять по следующим направлениям:

«Киев — Амстердам (АMS) — Киев» — оборотный рейс в каждый вторник и субботу, с 20.08 — также по четвергам;

«Киев — Лондон (LGW) — Киев» — оборотный рейс в каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье;

«Киев — Париж (CDG) — Киев» — оборотный рейс по средам и воскресеньям, с 17.08 дополнительно — по понедельникам;

«Киев — Торонто (YYZ) — Киев» — еженедельно по субботам в Торонто, в воскресенье — обратно;

«Киев — Ларнака (LCA) — Киев» — еженедельно оборотный рейс по четвергам и субботам;

«Киев — Ницца (NCE) — Киев» — оборотный рейс по средам и субботам;

«Киев — Дубай (DHB) — Киев» — еженедельно оборотный рейс по средам и субботам;

«Киев — Стамбул (IST) — Киев» — оборотный рейс каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье;

«Одесса — Стамбул (IST) — Одесса» — еженедельно по пятницам;

«Киев — Вильнюс (VNO) — Киев» — с 24.07 каждый понедельник и пятницу оборотный рейс;

«Киев — Рим (FCO) — Киев» — оборотный рейс по средам и субботам;

«Киев — Милан (MXP) — Киев» — оборотный рейс каждый четверг и воскресенье;

«Киев — Неаполь (NAP) — Киев» — оборотный рейс по средам и субботам;

«Киев — Афины (ATH) — Киев» — оборотный рейс еженедельно по средам и воскресеньям, с 17.08 — дополнительно по понедельникам и пятницам;

«Киев — Франкфурт (FRA) — Киев» — оборотный рейс еженедельно по понедельникам и четвергам;

«Киев — Мюнхен (MUC) — Киев» — оборотный рейс еженедельно по понедельникам и пятницам;

«Киев — Берлин (TXL) — Киев» — оборотный рейс еженедельно по вторникам и субботам;

«Киев — Тбилиси (TBS) — Киев» — еженедельно рейс в направлении Тбилиси по понедельникам, пятницам и воскресеньям, с 19.08 дополнительно по средам, в обратном направлении по понедельникам, вторникам и субботам, а с 20.08 — по четвергам;

«Киев — Баку (GUD) — Киев» — еженедельно рейс по средам и субботам в направлении Баку, по четвергам и воскресеньям в обратном направлении;

«Киев — Ереван (EVN) — Киев» — еженедельно рейс по понедельникам и пятницам в направлении Еревана, по вторникам и субботам в обратном направлении;

«Киев — Тель-Авив (TLV) — Киев» — оборотный рейс ежедневно, кроме пятницы;

«Одесса — Тель-Авив (TLV) — Одесса» — оборотный рейс по средам и воскресеньям;

«Киев — Прага (PRG) — Киев» — оборотный рейс по четвергам и воскресеньям;

«Киев — Вена (VIE) — Киев» — оборотный рейс по пятницам и воскресеньям, с 17.08 — дополнительно по понедельникам и средам;

«Киев — Кишинев (KIV) — Киев» — еженедельно по понедельникам и пятницам в направлении Кишинева, по вторникам и субботам — в направлении Киева;

«Киев — Мадрид (MAD) — Киев» — еженедельно оборотный рейс по понедельникам и пятницам;

«Киев — Барселона (BCN) — Киев» — оборотный рейс по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

Кроме этого, в августе 2020 года МАУ предложит ряд стыковок в сотрудничестве с авиакомпаниями-партнерами, что позволит расширить географию для путешествий по Европе, Ближнему Востоку, Канаде и США.

Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air планирует с сентября текущего года осуществлять полеты из Милана (Италия) в Александрию (Египет).