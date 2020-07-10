Министерство здравоохранения Украины рекомендует закрыть в Николаеве три пляжа, где найдено отклонения показателей качества воды.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины Минздрава Украины.

В частности, Минздрав рекомендует установить щиты о запрете купания на пляжах «Чайка», «Прибой» и «Стрелка». При этом отмечается, что пробы воды были взяты на повторные исследования.

Минздрав также рекомендовал закрыть несколько пляжей в Донецкой, Запорожской, Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на пляжах «Чайка» и «Стрелка» вода в реке является небезопасной для купания, поскольку не соответствует санитарным нормам.