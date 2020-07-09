В Николаеве на пляжах «Чайка» и «Стрелка» вода в реке не является безопасной для купания по причине несоответствия санитарным нормам и наличия кишечной палочки.

Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований проб речной воды отобранных в районах пляжей «Стрелка», «Чайка» и «Прибой» рекреационной зоны «Намыв» за период с 22.06.2020 по 26.06.2020.

По результатам исследования Николаевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранинения установлено, что в предоставленных образцах воды выявлены отклонения от требований СанПин (Санитарные правила и нормы). Следовательно, показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает сантиарно-гигиенические нормативы (при норме 5 000 в дм3) и состовляет на пляжах «Чайка» – 70 000 и «Прибой» - 28 000 единиц. Также в экспертизе указано, что лаборатория не обнаружила патогенные микроорганизмы.

Ранее сообщалось, что в Одессе в районе пляжа «Дельфин», вблизи затонувшего танкера Delfi, из которого выливается топливо, выявили загрязнение воды. По предварительным данным, допустимые экологические показатели с содержанием нефтепродуктов превышены в 16,4 раза.