Власти Токио решили платить владельцам ночных клубов и баров за то, чтобы те не работали. Такое решение было принято после того, как в городе зафиксировали всплеск новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Городская власть по закону не может заставить заведения закрыться, поэтому решила поддержать их экономически. Теперь каждый бар получит 4670 долларов ночным клубам и барам за то, что они закроются на 10 и более дней.

— Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы стараемся принять меры для предотвращения заражения в наших заведениях, — сообщила представитель японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

За минувшие сутки, 9 июля, в Токио обнаружили рекордные 224 новых случая заболевания. В то же время власть не рассматривает возможность закрытия других предприятий и бизнеса. Кроме того, в эти выходные восстанавливаются футбольные и бейсбольные чемпионаты Японии, на матчи будут пускать посетителей.

Напомним, Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник во время проверки курортной зоны в Коблево и заявил, что местные предприниматели продолжают не соблюдать карантинные ограничения.