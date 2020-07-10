10 июля около полудня в Украине произошел масштабный сбой работы приложений на операционной системе iOS. У пользователей из Украины перестали работать приложения monobank, Privat24, OLX, Viber, Megogo и другие, глобально — TikTok, Spotify и Tinder.

Как пишет издание AIN.ua, причиной сбоя стал инструмент Facebook SDK. Он позволяет собирать данные о событиях из приложений и передавать их в Facebook. Следовательно, все приложения, которые привязаны к нему, перестали работать.

В то же время, как пишет The Verge, приложения снова заработают, если отсоединить устройство от интернета. Отмечается, что пользователей операционной системы Android сбой не затронул.

Разработчики Facebook сообщили, что о проблеме знают и решают ее. Некоторые пользователи iOS сообщают, что приложения возобновили свою работу.

Напомним, 6 июня в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. Подавляющее большинство из них — 93% — сообщают о невозможности подключения. У остальных не отправляются сообщения.