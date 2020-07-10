В городе Первомайск Николаевской области сокращают филиал областного госпиталя ветеранов войны.

Об этом идет речь в программе «Объектив» на НИС-ТВ.

В сюжете отмечается, что в Первомайске терапевтическое отделение госпиталя ветеранов войны работает с 2003 года и обслуживает всю северную часть области. Против закрытия филиала выступили небезразличные жители города.

— Закрытие этого отделения всем ветеранам, которые заслужили право на льготное лечение, доставит большие неудобства. Мы будем вынуждены ездить в Николаев или другие города, — отметил ликвидатор аварии на ЧАЭС Сергей Рагузин.

Первомайское отделение госпиталя полностью обеспечено необходимым оборудованием и рассчитано на одновременное пребывание 30 пациентов. За счет спонсоров здесь сделали качественный ремонт.

— В данное время, с апреля 2020 года, в связи с коронавирусом, отделение находится на простое. За прошлый год мы пролечили 50 участников боевых действий — ветеранов АТО, — рассказал завотделением Николай Кифоренко.

Отмечается, что закрытие угрожает и самому областному госпиталю ветеранов войны. Ликвидируя филиалы, руководство медучреждения пытается сохранить больницу хотя бы в Николаеве.

Главный экономист госпиталя Светлана Криштоп сообщила, что сейчас финансирование учреждения составляет половину от бюджета 2019 года, а руководство больницы не может даже выплатить заплаты сотрудникам в полном объеме.

К примеру, на выплату зарплат сотрудникам Первомайского отделения со всеми налогами и отчислениями необходимо 140 тысяч гривен в месяц. По словам Светланы Криштоп, сохранить отделение может только местная власть.

Глава Первомайской РГА Сергей Саковский пояснил, что в Программе медицинских гарантий, которую предоставляет Национальная служба здравоохранения Украины отсутствуют пакеты на услуги, предоставляемые подобными госпиталями. Он добавил, что район не может содержать отделение, поскольку в бюджете на 2020 год не предусмотрены такие расходы.

Ранее сообщалось, что в Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.

Напомним, что в связи с реформой здравоохранения сократили штат областного тубдиспансера.