Впервые со времени основания Сил специальных операций армии США, известных также как «Зеленые береты», к ним присоединится женщина.

Об этом сообщает CNN.

Имени женщины не разглашают, чтобы защитить ее личность для проведения дальнейших военных операций. Известно, что она недавно прошла специальную подготовку для служения в спецвойсках.

«Вы отправляетесь вперед и присоединяетесь к знаменитому подразделению «Зеленые береты», где вы будете делать то, к чему вас готовили: ставить под сомнение распространенные предположения, разрушать препятствия, ломать стереотипы, совершать открытия — и достигать невозможного», — заявил на церемонии посвящения командующий сил спецопераций США генерал-лейтенант Фран Бьюде.

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