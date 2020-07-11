После прохождения ВНО по истории Украины несколько выпускников киевской городской школы №90 записали и выложили в интернет видео с оскорбительными высказываниями в адрес крымских татар. Кроме того, один из школьников заявил, что «Крым — это Россия».

Внимание на видео обратил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет hromadske.

Школьники уже удалили видео, однако его можно найти в соцсетях.

Руководство Киевской городской школы № 90 уже опубликовало в Facebook официальные извинения за своих воспитанников.

— Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации по национальному признаку, понимаем недопустимость таких позорных высказываний в чью-либо сторону, - говорится в заявлении школы.

Там добавили, что сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Трое школьников, снялись в видео, а также разместили свои персональные публичные извинения за содеянное ими.

— В связи с вышеизложенным, в Меджлисе крымскотатарского народа призывают всех сограждан, которых почувствовали себя оскорбленными в результате допущенных в адрес крымскотатарского народа грязных высказываний, удовлетвориться официальными извинениями руководства Киевской городской школы № 90 и извинениями выпускников, - отметил Рефат Чубаров.

Кроме того, Чубаров пригласил в Офис крымскотатарского народа выпускников, которые оскорбительно высказались в адрес крымскотатарского народа, но потом извинились за содеянное. Он пообещал, что там лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев лично вручит каждому из них книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

16 марта 2014 на территории Автономной Республики Крым провели непризнанный мировым сообществом референдум о статусе полуострова. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 объявил о «включении Крыма в состав РФ» - таким образом Россия аннексировала украинский полуостров. Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты не признали результаты голосования на так называемом «референдуме».

Напомним, Евросоюз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном Крыму и призвал Россию прекратить практику притеснений и арестов, в частности, представителей крымскотатарского народа.