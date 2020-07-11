Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что затонувший на одесском побережье танкер Delfi уберут до 20 июля, но при определенных условиях.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По его словам, затонувший танкер уберут с пляжа в запланированные сроки при условии ясной погоды и отсутствия волн.

Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу потребовал как можно скорее убрать затонувший танкер Delfi с одесского побережья. Танкер затонул 22 ноября 2019 года из-за штормовой погоды. Владелец обещал убрать судно с побережья до конца марта, но работы так и не выполнили.

Ранее сообщалось, что затонувший вблизи Одессы танкер Delfi уберут до 25 июня.