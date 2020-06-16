Затонувший вблизи Одессы танкер Delfi планируют убрать до 25 июня. Поднятие танкера планируется с помощью воздушных баллонов.

Об этом написал глава Одесской облгосадминистрации Максим Куций на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в срок завершения работ назначен на 25 июня. В случае, если до этой даты танкер не смогу убрать, ликвидационные работы самостоятельно начнет Администрация морских портов Украины.

«Принимая во внимание принципиальную позицию Одесского городского совета против распила судна непосредственно на месте затопления, судовладелец предложил поднятия Delfi с помощью воздушных баллонов. Их должны разместить в полостях судна. Они обеспечат плавучесть танкера, после этого буксиры транспортируют его в порт», — написал Максим Куций.

Также глава Одесской ОГА призвал министра инфраструктуры Владислава Криклия взять процесс под личный контроль.

Напомним, в ночь на 21 мая произошла утечка дизельного топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi, который сейчас принадлежит компании «Фактор групп лимитед».

Как известно, в ноябре прошлого года в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.

Отметим, что настоящим собственником танкера является бывший депутат Николаевского областного совета от «Партии регионов» Олег Ковтунов.