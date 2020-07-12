Вчера, 10 июля правоохранители задержали троих мужчин, которые незаконно срубили 5 деревьев акации в лесополосе в Первомайском районе Николаевской области.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Сообщается, что мужчины с помощью бензопилы спилили деревья, распилили их стволы на части и загрузили древесину на прицеп от легкового автомобиля. Заметив полицейских, мужчины пытались убежать, однако им это не удалось.

Правоохранители изъяли легковой автомобиль «Москвич» с прицепом, бензопилу и стволы деревьев акации в количестве 58 штук.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 246 УК Украины «Незаконная порубка леса», санкция которой предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

— Сейчас правоохранители ожидают заключение специалистов по установлению размера ущерба, причиненного окружающей среде, - сказано в сообщении.

Напомним, фермер из села Анновка в Новобугском районе Юрий Березовский рассказал, что местный лесник организовал «бизнес» по незаконной вырубке деревьев для их последующей продажи.