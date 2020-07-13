Сегодня, 13 июля, по всей Украине, за исключением западных областей, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— В Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 13 июля в Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта в Черниговской, Луганской и Киевской областях.

— По состоянию на 7:00 13 июля из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: в Черниговской — 10, Луганской — 9 и Киевской — 4, — говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали последствия наводнений во всех 349 населенных пунктах, которые пострадали от стихии на западе Украины.