Сегодня, 13 июля, по всей Украине, за исключением западных областей, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
— В Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 13 июля в Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта в Черниговской, Луганской и Киевской областях.
— По состоянию на 7:00 13 июля из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: в Черниговской — 10, Луганской — 9 и Киевской — 4, — говорится в сообщении ГСЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали последствия наводнений во всех 349 населенных пунктах, которые пострадали от стихии на западе Украины.
Сегодня, 13 июля, по всей Украине, за исключением западных областей, объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
— В Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый), — говорится в сообщении.
По состоянию на утро 13 июля в Украине из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта в Черниговской, Луганской и Киевской областях.
— По состоянию на 7:00 13 июля из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: в Черниговской — 10, Луганской — 9 и Киевской — 4, — говорится в сообщении ГСЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали последствия наводнений во всех 349 населенных пунктах, которые пострадали от стихии на западе Украины.