Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, которого хватит на лечение около 5 тысяч пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Посол Республики Индии в Украине Партха Сатпатхи 13 июля передал препараты заместителю Министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорем Иващенко в Министерстве здравоохранения Украины.

Препарат «OMVIR» включает в себя 75 мг действующего вещества Oseltamivier Phosphate и включен в украинский протокол лечения от корона вирусной болезни COVID-19.

— Украина очень благодарна за гуманитарную помощь в 50 тысяч капсул препарата OMVIR. Это средство внесено в отечественный протокол лечения, и наши больницы, признанные опорными в борьбе с COVID-19, очень заинтересованы в том, чтобы его получить. Этой партии хватит для того, чтобы пролечить около 5 тысяч пациентов, - сказал Игорь Иващенко. — Вопросы здравоохранения — вопрос национальной безопасности. Когда мы получили запрос от Украины, то решили помочь. Если он препарат пригодится, то мы готовы помогать еще, - отметил Партха Сатпатхи.

Напомним, За время пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Украины увеличило количество лабораторий, где проводят тестирование на COVID-19, с 4 до 69.