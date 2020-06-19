За время пандемии коронавируса Министерство здравоохранения Украины увеличило количество лабораторий, где проводят тестирование на COVID-19, с 4 до 69.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью ведущим украинским телеканалам, пишет пресс-служба ведомства.

— Когда мы ввели карантин, то есть по состоянию на середину марта, количество лабораторий, которые могли выполнять анализы ПЦР, составляло 3-4 заведения. Сегодня это 69 лабораторий. Этот вопрос и к людям, которые здесь работали и были не готовы к такому вызову, как коронавирус. Сейчас это 69 лабораторий, и мы постоянно расширяем и привлекаем в том числе и другие лаборатории, покупаем оборудование, - сказал Максим Степанов.

По словам главы ведомства, из 25 лабораторных центров, находящихся в структуре Минздрава, последний раз до эпидемии закупка оборудования была в 2009 году.

— Это непосредственно и об оборудовании на котором проводят тестирование. И все это было фактически в неработающем состоянии. Мы обновили это оборудование, дополнительно были привлечены специалисты, которые сами стали лаборантами и делали эти анализы. Когда я пришел на должность, мы делали 500-600 тестов в сутки. На сегодняшний день этот показатель составляет 12 000 и мы постоянно увеличиваем это количество, - добавил Максим Степанов.

Напомним, что Минздрав будет инициировать усиление контроля карантинных мер после ряда антирекордов по коронавирусу в Украине. Речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах.