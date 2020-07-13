15-летний жителю Николаева Роману Шурмину нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью — раком.
Об этом НикВести сообщили в благотворительном фонде.
У Романа Шурмина диагностировали Т-клеточную острую лейкемию (FAB-вариант L1, ассоциированная с реаранжировкой MLL/AF-6 (t6;11), 1-й острый период. ЦНС-1, группа высокого риска).
Парень проходит лечение в отделении онкогематологии Николаевской областной детской больницы.
Роман Шурмин борется с агрессивной Т-лимфобластной лейкемией уже полгода и на сегодняшний день ему срочно нужна высокодозная химиотерапия. При этом, если лечение не пройти вовремя, у парня начнется рецидив, который может стоить ему жизни.
Роман Шурмин вёл здоровый образ жизни, занимался туризмом и никогда ничем серьёзным не болел, однако в декабре 2019 года у парня поднялась температура — анализы крови показали, что парень болен лейкемией, при этом врачи диагностировали её агрессивную форму.
Теперь парню нужен курс высокодозной химиотерапии, который можно получить только в Киеве, поскольку в Николаеве нет необходимого оборудования. Однако в Киеве в «Охматдете» для Романа не нашлось места, а продолжать лечение ему необходимо немедленно, так как рецидив может возникнуть в любую минуту.
Мальчик мечтает об одном — не бояться обнимать самых дорогих. Романа уже сегодня может принять клиника в Израиле, однако сумма лечения составляет 220 тысяч долларов, а у семьи таких денег нет.
Близкие мальчика просят неравнодушных о любой посильной материальной помощи.
Реквизиты для помощи:
Карта мамы
Номер карты 5168 7456 0540 9819
Одержувач: мама Романа — Шурмина Елена Александровна.
Фонд Соняшник UA283266100000026006060895134
ЕГРПОУ 38086126
МФО 326610
БО ОБФ Соняшник
Карта-счет фонда Соняшник
5169 3305 1959 3864
Раткогло Елена Николаевна (назначение для Романа)!
Напомним, что жительница Николаева Ирина Топор нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью — раком.
15-летний жителю Николаева Роману Шурмину нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью — раком.
Об этом НикВести сообщили в благотворительном фонде.
У Романа Шурмина диагностировали Т-клеточную острую лейкемию (FAB-вариант L1, ассоциированная с реаранжировкой MLL/AF-6 (t6;11), 1-й острый период. ЦНС-1, группа высокого риска).
Парень проходит лечение в отделении онкогематологии Николаевской областной детской больницы.
Роман Шурмин борется с агрессивной Т-лимфобластной лейкемией уже полгода и на сегодняшний день ему срочно нужна высокодозная химиотерапия. При этом, если лечение не пройти вовремя, у парня начнется рецидив, который может стоить ему жизни.
Роман Шурмин вёл здоровый образ жизни, занимался туризмом и никогда ничем серьёзным не болел, однако в декабре 2019 года у парня поднялась температура — анализы крови показали, что парень болен лейкемией, при этом врачи диагностировали её агрессивную форму.
Теперь парню нужен курс высокодозной химиотерапии, который можно получить только в Киеве, поскольку в Николаеве нет необходимого оборудования. Однако в Киеве в «Охматдете» для Романа не нашлось места, а продолжать лечение ему необходимо немедленно, так как рецидив может возникнуть в любую минуту.
Мальчик мечтает об одном — не бояться обнимать самых дорогих. Романа уже сегодня может принять клиника в Израиле, однако сумма лечения составляет 220 тысяч долларов, а у семьи таких денег нет.
Близкие мальчика просят неравнодушных о любой посильной материальной помощи.
Реквизиты для помощи:
Карта мамы
Номер карты 5168 7456 0540 9819
Одержувач: мама Романа — Шурмина Елена Александровна.
Фонд Соняшник UA283266100000026006060895134
ЕГРПОУ 38086126
МФО 326610
БО ОБФ Соняшник
Карта-счет фонда Соняшник
5169 3305 1959 3864
Раткогло Елена Николаевна (назначение для Романа)!
Напомним, что жительница Николаева Ирина Топор нуждается в помощи в борьбе с тяжелой болезнью — раком.