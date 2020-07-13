Иммунитет к новому типу коронавируса достаточно низкий, поэтому никто не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом свидетельствуют данные обследования, проведенного учеными Института Роберта Коха (RKI), о которых рассказал президент RKI Лотар Вилер, сообщает Укринформ.

Отмечается, что у тех, кто уже переболел COVID-19, уровень антител снижается довольно быстро.

— У четырех из девяти пациентов, лечившихся в январе, мы видим снижение нейтрализующих антител, – сказал главный врач Мюнхенской инфекционной клиники Клеменс Вендтнер.

Сообщается, что этом свидетельствует о том, что иммунитет к коронавирусу непродолжителен, а вероятность повторного инфицирования достаточно высокой.

— Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных, – отметил президент RKI Лотар Вилер.

Он отметил, что протестировали 12 000 человек, а антитела были обнаружены лишь у 1,3% из них. Этот промежуточный результат свидетельствует, с одной стороны, то, что большинство людей в Германии, очевидно, еще не контактировали с вирусом, а с другой – вирус все еще может широко распространяться.

Напомним, за сутки, 12 июля, в мире зафиксировали по меньшей мере 230 370 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. По данным ВОЗ, это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.