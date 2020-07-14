Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом «Perseverance». Запуск предварительно запланирован на 30 июля.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Запуск запланирован на 7:50 утра по местному времени (14:50 по киевскому времени). Подготовка к запуску космического корабля продолжается. Команда готовится доставить марсоход «Perseverance» на стартовую площадку.
В то же время, в NASA подчеркивают, что дата запуска может измениться. На это могут повлиять различные факторы, в частности, результаты тестирования всех систем корабля или метеоусловий. Однако запустить корабль с марсоходом планируют не позднее 15 августа.
Напомним, NASA готовит полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов и стоит больше экономики Земли.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом «Perseverance». Запуск предварительно запланирован на 30 июля.
Об этом сообщается на сайте NASA.
Запуск запланирован на 7:50 утра по местному времени (14:50 по киевскому времени). Подготовка к запуску космического корабля продолжается. Команда готовится доставить марсоход «Perseverance» на стартовую площадку.
В то же время, в NASA подчеркивают, что дата запуска может измениться. На это могут повлиять различные факторы, в частности, результаты тестирования всех систем корабля или метеоусловий. Однако запустить корабль с марсоходом планируют не позднее 15 августа.
Напомним, NASA готовит полет к астероиду, который состоит из золота и полезных металлов и стоит больше экономики Земли.