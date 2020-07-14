Сеть магазинов и аптек dm в Австрии начала продажу ПЦР-тестов на выявление коронавируса, которые можно самому сделать дома.

Об этом заявили в dm drogerie markt, пишет Укринформ.

— Таким образом, мы реагируем на желание многих клиентов обеспечить низкопороговый доступ к тестам на коронавирус, — заявил управляющий директор dm Гаральд Бауэр.

«Домашний» ПЦР-тест на коронавирус может купить каждый желающий, его цена – 119 евро. Впрочем, продажа осуществляется только в интернет-магазине dm - чтобы избежать контактов с людьми, у которых имеются подозрения на COVID-19.

Тестовый набор производства биотехнологической компании Novogenia GmbH из Зальцбурга включает инструкцию по использованию и специальную емкость, куда нужно поместить образец слюны. В защищенной упаковке его отправляют в лабораторию, которая сообщает о результат в онлайне в течение 1-3 дней.

Напомним, согласно исследованию ученых института Роберта Коха, у тех, кто уже переболел COVID-19, уровень антител снижается довольно быстро.