Единственный выживший в резонансном ДТП под Киевом 12-летний мальчик по-прежнему находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое.

Об этом во вторник, 14 июля, сообщил телеканал 1+1.

По его данным, пьяный водитель Mercedes, ставший виновником аварии, отделался легкими ушибами и находится в больнице под охраной полиции.

Сегодня в судебном заседании ему будет избрана мера пресечения. По данным исследования, на момент аварии содержание алкоголя в его крови в семь раз превышало норму.

Как сообщалось, на въезде в Киев в воскресенье, 12 июля, водитель Mercedes, ранее судимый 39-летний Антон Желепа после столкновения в автомобилем выехал на встречную полосу Столичного шоссе, где столкнулся с джипом Hyundai Tucson.

В джипе находилась семья, погибли муж и жена, а также двое детей: 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.

По данным 1+1, Желепа в 2010 году уж был судим за ДТП, в котором погибла женщина: тогда он отбыл три года в местах лишения свободы.